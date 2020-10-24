Жительница Саратова пожаловалась на резкое повышение цен на антибиотики

Жительница Саратова Ольга Ступак пожаловалась в своем аккаунте соцсети Instagram на повышение цен на лекарства.

Девушка не понимает, почему азитромицин стоил 149 рублей, а спустя некоторое время уже 249, то есть произошло повышение цены более, чем вполовину.

Она обратилась к председателю ГД Вячеславу Володину, губернатору Саратовской области Валерию Радаеву и Управлению Роспотребнадзора региона с этой проблемой.

Горожанка призвала подписчиков делать репосты записи, ведь вместе, по ее мнению, будет проще решить проблему.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.