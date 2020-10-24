Поставки необходимых лекарств увеличат в аптеки Саратовской области на следующей неделе

Заместитель председателя правительства Саратовской области - министр труда и соцзащиты региона Сергей Наумов сообщил, что в течении следующей недели в аптеки Саратовской области увеличат поставки лекарств.

Речь идет о препаратах, о нехватке которых сообщают жители — противовирусных, антибиотиков, применяющихся для лечения пневмонии, лидокаина, воды для инъекций.

На этой неделе объем поступаемых медикаментов уже увеличился.

Руководитель логистической сети «Катрен» Сергей Трубников заверил Сергея Наумова, что поставки в аптеки продолжатся в соответствии с потребностями населения региона.

Он обратился к жителям региона с призывом покупать лекарства на один-два курса лечения, а не «впрок» и «на всякий случай». Ведь есть люди, которым они действительно необходимы.

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