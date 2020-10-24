Не стало еще одного жителя Саратовской области из-за коронавируса

Сегодня, 24 октября, в Саратовской области еще один житель скончался от коронавируса.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в минздраве региона.

Пациент в возрасте 50 лет сначала лечился дома под наблюдением участкового терапевта. После ухудшения состояния скорая отвезла его в госпиталь.

На шестые сутки пребывания в стационаре у него стала нарастать полиорганная недостаточность, мужчину перевели в реанимацию, сделали интубацию трахеи, подключили к ИВЛ.

Он провел сутки под аппаратом.

Теперь общее число жертв коронавируса в Саратовской области достигло 148.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.