Не стало еще одного жителя Саратовской области из-за коронавируса

Сегодня, 24 октября, в Саратовской области еще один житель скончался от коронавируса.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в минздраве региона.
Пациент в возрасте 50 лет сначала лечился дома под наблюдением участкового терапевта. После ухудшения состояния скорая отвезла его в госпиталь.
На шестые сутки пребывания в стационаре у него стала нарастать полиорганная недостаточность, мужчину перевели в реанимацию, сделали интубацию трахеи, подключили к ИВЛ.
Он провел сутки под аппаратом.
Теперь общее число жертв коронавируса в Саратовской области достигло 148.
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