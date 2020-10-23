Панков: Продолжаем работу в интересах нуждающихся категорий граждан

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал об очередном заседании рабочей группы по обеспечению жильем детей-сирот, многодетных семей и семей, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья. А также людей, проживающих в аварийном жилфонде.

- Сегодня на областной рабочей группе обсуждали обеспечение жильём многодетных семей и граждан, страдающих тяжёлой формой хронических заболеваний. Совещание в дистанционном режиме. Даже в период пандемии работа не прерывается. Это правильно, решение проблем людей должно быть первоочередным.

В округе тоже продолжаем работу в интересах нуждающихся категорий граждан. В том числе, по обеспечению коммуникациями земельных участков многодетных семей. В Хвалынске это расчистка территории от зарослей, разметка границ, подготовка «дорожных карт», водоснабжение. В Балаково уже есть коммуникации в 21 микрорайоне, продолжаем решать вопросы по газу и воде в 4Б микрорайоне. Со временем будет закрыт вопрос с газом в Подсосенках и Натальино, — отметил Панков.

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