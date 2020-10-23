Саратовская область может получить деньги на модернизацию общественного транспорта

Сегодня, 23 октября, председатель ГД Вячеслав Володин поднял тему модернизации общественного транспорта в Саратовской области.

- Давайте в постановлении, которое будем принимать при рассмотрении федерального бюджета, обозначим, что в случае получения дополнительных доходов правильно было бы часть направить на обновление подвижного состава, — предложил он главе Минфина РФ Антону Силуанову.

Тот поддержал инициативу, которая, по его мнению, принесет пользу гражданам и развитию промышленности.

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