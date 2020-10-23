Мэрия Саратова объяснила причину задымления в трамвае №3

В мэрии Саратова объяснили инцидент с задымившимся трамваем.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации, в трамвае №3 задымились колодки из-за неправильной их настройки.

Огня в салоне не было. Сразу после задымления аварийная бригада отрегулировала колодки и движение возобновилось.

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