Валерий Радаев поздравил лучших учителей Саратовской области

Стали известны имена лучших учителей Саратовской области Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

В Саратовской области назвали победителей регионального этапа «Учитель года — 2020».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, Валерий Радаев поздравил победителей на торжественном мероприятии в областном институте развития образования.

Валерий Радаев поздравил лучших педагогов Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Участие в региональном этапе принял 31 педагог, из них 12 вышли в финал, а лучшей признана учитель русского языка и литературы Анастасия Сигбатулина из школы №4 в Ртищеве. Второе место заняла Юлия Шеина из Пугачева, где она преподает историю и обществознание в школе №13, а третье — Елена Поддубная, учитель английского языка школы №1 из Степного.

- Все вы достигли настоящих высот в своем деле. Ваши имена уже вошли в золотой фонд областного учительского сообщества, — отметил Валерий Радаев.

Теперь Анастасия Сигбатулина будет бороться за звание лучшего на Всероссийском конкурсе, который состоится в начале следующего года в Москве и Волгограде.

Анастасия Сигбатулина представит Саратовскую область на Всероссийском конкурсе Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

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