В Саратове пройдет Всероссийская акция по тестированию на ВИЧ

Тест на ВИЧ можно будет сдать в специальном брендированном автомобиле. Фото предоставлено организаторами акции

Саратов вошел в число городов, где пройдет Всероссийская акция по бесплатному и анонимному тестированию на ВИЧ.

Как сообщили «КП-Саратов» организаторы, мероприятие проводится ежегодно Министерством здравоохранения РФ при поддержке Горьковского автомобильного завода.

Две команды 26 июня выехали из Калининграда и с Камчатки, чтобы встретиться в центре России. По пути они проедут более 200 городов, включая населенные пункты Саратовской области.

Две команды проедут через всю Россию. Фото предоставлено организаторами акции

У нас тестирование пройдет в пяти городах: Саратове, Энгельсе, Балакове, Вольске, Пугачеве с 26 октября по 2 ноября. Все желающие смогут за 15 минут сдать тест, узнать об опасности заражения и путях передачи инфекции, а если анализ окажется положительным, то пообщаться со специалистом.

Кроме того, запланированы семинары, где эксперты расскажут о болезни.

Специалисты возьмут анализы и расскажут о заболевании. Фото предоставлено организаторами акции

Мобильные пункты тестирования в виде брендированных автомобилей ГАЗ белого цвета с красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» будут находится с 12 до 18 часов по следующим адресам:

26 октября — Пугачев, улица Пушкинская, 276

27 октября — Балаково, улица Ленина, 91 (около ТЦ «Альянс»)

28 октября — Вольск, площадь 10-летия Октября (главная площадь города)

29 октября — Энгельс, площадь Свободы

30 октября — Саратов, улица Волжская, 28.

Также 2 ноября в 11 часов в Саратове состоится торжественная церемония закрытия. Место уточняется.

Названы адреса, где можно будет сдать тест. Фото предоставлено организаторами акции

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