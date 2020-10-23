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В Саратове пройдет Всероссийская акция по тестированию на ВИЧ

В нашу область едут специальные мобильные комплексы
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Тест на ВИЧ можно будет сдать в специальном брендированном автомобиле. Фото предоставлено организаторами акции

Тест на ВИЧ можно будет сдать в специальном брендированном автомобиле. Фото предоставлено организаторами акции

Саратов вошел в число городов, где пройдет Всероссийская акция по бесплатному и анонимному тестированию на ВИЧ.

Как сообщили «КП-Саратов» организаторы, мероприятие проводится ежегодно Министерством здравоохранения РФ при поддержке Горьковского автомобильного завода.

Две команды 26 июня выехали из Калининграда и с Камчатки, чтобы встретиться в центре России. По пути они проедут более 200 городов, включая населенные пункты Саратовской области.

Две команды проедут через всю Россию. Фото предоставлено организаторами акции

Две команды проедут через всю Россию. Фото предоставлено организаторами акции

У нас тестирование пройдет в пяти городах: Саратове, Энгельсе, Балакове, Вольске, Пугачеве с 26 октября по 2 ноября. Все желающие смогут за 15 минут сдать тест, узнать об опасности заражения и путях передачи инфекции, а если анализ окажется положительным, то пообщаться со специалистом.

Кроме того, запланированы семинары, где эксперты расскажут о болезни.

Специалисты возьмут анализы и расскажут о заболевании. Фото предоставлено организаторами акции

Специалисты возьмут анализы и расскажут о заболевании. Фото предоставлено организаторами акции

Мобильные пункты тестирования в виде брендированных автомобилей ГАЗ белого цвета с красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» будут находится с 12 до 18 часов по следующим адресам:

26 октября — Пугачев, улица Пушкинская, 276

27 октября — Балаково, улица Ленина, 91 (около ТЦ «Альянс»)

28 октября — Вольск, площадь 10-летия Октября (главная площадь города)

29 октября — Энгельс, площадь Свободы

30 октября — Саратов, улица Волжская, 28.

Также 2 ноября в 11 часов в Саратове состоится торжественная церемония закрытия. Место уточняется.

Названы адреса, где можно будет сдать тест. Фото предоставлено организаторами акции

Названы адреса, где можно будет сдать тест. Фото предоставлено организаторами акции

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