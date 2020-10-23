В Саратовской области нашли дыни с нитратами.

- За девять месяцев взяли 268 проб плодоовощной продукции на токсические элементы, пестициды и другое. Из них две пробы дынь не соответствовали требования по содержанию нитратов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре.

На паразитов сделали 124 пробы, их не нашли. Также не выявлено ГМО и превышения радиации.

Однако специалисты все же забраковали восемь партий продукции весом 77 кг. Причиной послужило отсутствие маркировки, документов и плохих результатов лабораторных исследований.

Виновников оштрафовали на общую сумму более 60 тыс. рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.