Лихач перевернулся на трассе в Балаковском районе

Автомобиль перевернулся на трассе
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Утром на трассе в Балаковском районе перевернулся автомобиль Chevrolet Niva.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области, авария произошла на 255-м км трассы Саратов — Волгоград.
По предварительной версии, 35-летний водитель превысил скорость и не справился с управлением. Мужчина был госпитализирован.
Госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства ДТП.
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