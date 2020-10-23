Лихач перевернулся на трассе в Балаковском районе

Автомобиль перевернулся на трассе Фото: ГИБДД по Саратовской области

Утром на трассе в Балаковском районе перевернулся автомобиль Chevrolet Niva.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области, авария произошла на 255-м км трассы Саратов — Волгоград.

По предварительной версии, 35-летний водитель превысил скорость и не справился с управлением. Мужчина был госпитализирован.

Госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства ДТП.

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