В Саратове сегодня и завтра будут усиленно ловить пьяных водителей

В Саратове сегодня и завтра, 23 и 24 октября, будут ловить пьяных людей за рулем.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, пройдет рейд «Нетрезвый водитель».

Автомобилистам напомнили, что за пьяное вождение или отказ от медицинского освидетельствования грозит штрафом 30 тыс. рублей и лишение прав до двух лет. Повторное нарушение влечет лишение свободы

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