Из Саратовской области пытались незаконно вывезти 209 лошадей.

- Инспекторы Россельхознадзора и ДПС задержали 21 октября около Озинок грузовые автомобили с животными. Их пытались перевезти из села Меловое в Чувашию без оформления ветеринарных сопроводительных документов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ведомстве.

Владельца потребовали вернуть лошадей обратно и провести карантинные мероприятия. Также на него и на перевозчика составили административные протоколы. В полицию передали материалы, чтобы установить происхождений коней.

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