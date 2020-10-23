До конца 2020 года санавиация совершит в Саратовской области 125 вылетов

Санавиация в Саратовской области. Фото из Инстаграм регионального Минздрава

В Саратовской области до конца 2020 года бригады санитарной авиации должны совершить до конца года минимум 125 вылетов. Об этом «КП-Саратов» рассказал первый заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

- Сейчас благодаря национальному проекту «Здравоохранение», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, мы получили возможность иметь на территории региона в круглосуточном режиме функционирующий вертолет МИ-8. Он имеет на борту целых два койко-места и оснащен всем необходимым. По сути это палата реанимации на крыльях. Великолепнейшее подспорье. Мы благодаря только этому вертолету уже совершили 56 вылетов, а должны до конца года 125 осуществить, — рассказал Шувалов.

Он отметил, что на следующий год количество вылетов будет увеличено и к 2024 достигнет показателя 186.

- Но мы не ограничиваем кого-то в количестве вылетов и пока идем в рамках дорожной карты. Если будет такая необходимость, мы имеем возможность попросить деньги из федерального центра и естественно всегда можем обращаться к губернатору за поддержкой. Это не значит, что мы должны уложиться в отведенный лимит в 125 вылетов, — уточнил Шувалов.

Напомним, на работу санитарной авиации в этом году выделили 65 млн рублей.

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