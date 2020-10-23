За сутки телефонные мошенники обогатились на 750 тысяч рублей за счет саратовцев

В Саратовской области телефонные мошенники под видом банковских работников обогатились на 750 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, потерпевшими стали 11 жителей Саратова и области. Покровчанка так вообще перевела аферистам 225 тыс. рублей с трех своих счетов в разных банках.

Представляясь сотрудниками банков, они убеждали собеседников, что с их счетов пытаются украсть деньги. После удачной обработки жертв мошенники уговаривали их перевели средства на безопасный счет, установить приложение или выведывали пароли и коды.

Полицейские просят не разговаривать с незнакомцами по телефону, а самим позвонить в банк.

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