В Саратовской области проверяют хозяйства из-за рисков свиной чумы

В Саратовской области начались проверки личных подсобных хозяйств, где есть свиньи.

- Существует угроза заноса инфекции с территории Самарской, Воронежской и Волгоградской (только дикий кабан) областей, где есть вспышки африканской чумы свиней среди домашних и диких животных, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении Россельхознадзора.

Несмотря на индивидуальную работу с каждым владельцем поголовья, граждане игнорируют соблюдение элементарных норм при содержании свиней.

Во время проверок выявлены многочисленные нарушения, 21 человека привлекли к административной ответственности.

В ведомстве напомнили владельцам животных, что исполнение требований предотвратит развитие инфекций.

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