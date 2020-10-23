В Балакове пьяного мужчину с пистолетом задержали в банке

В Балакове полиция задержала 42-летнего мужчину.
Он пришел пьяным в банк, но никаких угроз сотрудникам и посетителям не высказывал, сообщает издание «Новости Саратова».
При досмотре у мужчины обнаружили пневматический пистолет. За нахождение пьяным в общественном месте на него составили протокол.
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