Собачник нашел череп на дне пересохшего пруда в Советском районе

Человеческий череп нашел местный житель Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Советском районе Саратовской области сегодня, 23 октября, были найдены человеческие кости.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, устанавливается личность погибшего. По итогам будет принято процессуальное решение.

Человеческие останки нашел житель поселка Пушкино, когда выгуливал собаку. Череп находился на дне пересохшего пруда.

Останки лежали на дне высохшего пруда Фото: СУ СКР по Саратовской области

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