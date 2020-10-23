Лекарство от коронавируса убрали из саратовских аптек из-за неправильной упаковки

В Саратовской области из наличия убрали препарат «Коронавир», помогающий при COVID-19.
- Этот препарат вошел в перечень жизненно необходимых лекарств и на него установили предельную цену, также есть региональные и торговые надбавки. Он был в наличии, но его убрали в связи с изменениями в методические рекомендации, — рассказал сегодня, 23 октября, на брифинге в Минздраве региона замминистра здравоохранения Денис Грайфер.
Производитель перемаркирует упаковку, и в понедельник препарат снова появится в Саратове.
Учреждения региона закупили дополнительно 500 упаковок на выделенные сверх нормы средства. Лекарство распределят по медучреждениям области.
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