Девять групп спортсменов в Саратове перевели на самоизоляцию из-за коронавируса

Сегодня, 23 октября, замминистра молодежной политики и спорта Саратовской Андрей Абрашин на брифинге в Минздраве доложил о случаях коронавируса в спортивной отрасли.

- За время пандемии выявили 12 заболевших. Из них пять человек из администраций, шесть тренеров и один спортсмен в Саратове. Незамедлительно девять групп перевели на дистанционный режим, — сообщил Абрашин.

Он отметил, что в спортобъекты купили оборудование, 408 рециркуляторов, есть запас антибиотиков.

Ежедневно проводится входной фильтр спортсменам и персоналу, дезинфекция помещений и инвентаря после каждой тренировки. Маски и перчатки используются везде, кроме самого занятия спортом.

До и после тренировки нельзя задерживаться в помещениях больше, чем на 15 минут.

Пока что переводить занятия спортом в дистанционный режим не планируется.

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