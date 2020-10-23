В кардиодиспансере Саратова открыли 150 коек для больных с коронавирусом

Сегодня, 23 октября, на брифинге в Минздраве Саратовской области замминистра Денис Грайфер рассказал статистику по заболеваемости коронавирусом.

- Заражаются 38,9% мужчин и 61,1% женщин. В стационарах 3 219 человек, у 1 914 из них COVID-19. Пневмонию диагностировали у 3 081 пациента. 510 больных поддерживают кислородом, 227 находятся на ИВЛ, 55 — на инвазивной ИВЛ. На дому лечатся 3 605 граждан, — сообщил Грайфер.

Пока что в Саратовской области открыто 3 538 коек, из них почти половина с кислородом, свободны около 340. Сегодня же откроют отделение на 150 коек в кардиодиспансере, из них кислородом обеспечены 55, а будет — 108.

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