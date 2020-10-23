Задержан карманник из саратовского автобуса №11

В автобусе №11 орудовал карманник
Фото: Екатерина Семенова
Жительница Саратова лишилась телефона в автобусе №11.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, жертвой карманной кражи стала 24-летняя девушка.
Пропажу телефона она заметила вечером, когда автобус подъезжал к Сенному рынку. После этого пострадавшая обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 13 тыс. рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Возле ломбарда был задержан безработный саратовец с телефоном.
Полиция призывает граждан соблюдать осторожность: не носить ценные вещи в карманах, держать сумку на виду. В случае преступления следует сразу сообщать в полицию по телефонам 02 или 102.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.