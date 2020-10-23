Задержан карманник из саратовского автобуса №11

В автобусе №11 орудовал карманник Фото: Екатерина Семенова

Жительница Саратова лишилась телефона в автобусе №11.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, жертвой карманной кражи стала 24-летняя девушка.

Пропажу телефона она заметила вечером, когда автобус подъезжал к Сенному рынку. После этого пострадавшая обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 13 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Возле ломбарда был задержан безработный саратовец с телефоном.

Полиция призывает граждан соблюдать осторожность: не носить ценные вещи в карманах, держать сумку на виду. В случае преступления следует сразу сообщать в полицию по телефонам 02 или 102.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.