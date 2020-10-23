Коронавирус в Саратове: Сразу 198 случаев заражения

Сразу 198 случаев заражения коронавирусом в Саратове за сутки
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Саратовской области за сутки зарегистрировано сразу 198 случаев коронавируса.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, в целом с начала пандемии было заражено 18 972 человека.
Большая часть новых случаев заражения в Саратове, сразу 116 человек. Еще 18 приходится на Балаковский район, 13 — на Энгельсский.
Из числа зараженных 128 человек — контактные.
Также велико число заболевших детей — 16. Старше 60 лет заражены 59 человек.
За сутки выздоровел 121 пациент, всего — 12 685.
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