Саратовские УК задолжали за вывоз мусора 33 млн рублей

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В Саратове за два месяца вынесено 26 судебных решений о взыскании долгов с УК, ТСЖ и ЖСК за сбор мусора.

Как сообщили «КП-Саратов» в Регоператоре, общий долг по заявленным требованиям составил около 33 млн рублей.

В частности, уже вынесены и ждут вступления в законную силу решения по:

- ООО «УК «Содружество» Кировского района на сумму 3,9 млн рублей,

- ООО «УК Волжская ЖЭК» Волжского район — 2,2 млн рублей,

- ООО «УК «Сфера» Фрунзенского район — 3,6 млн рублей;

- ООО «Квалитет» Заводского района — 1,5 млн рублей,

- ЦКО «Ресурс» Октябрьского района — 4,1 млн рублей.

Все они входят в топ-25 должников за услугу по обращению с ТКО.

- Наблюдается общее снижение задолженности по отдельным категориям потребителей благодаря активизации работы с должниками. Мы будем настаивать на принудительном взыскании неплатежей и применять все предусмотренные законом меры. Так, несколько УК не согласились с решением и подали апелляцию. Однако Арбитражный суд второй инстанции оставил в силе решения о взыскании задолженности, — отметил директор Регоператора Михаил Андреев.

Общая сумма задолженности за услуги по обращению с ТКО управляющих организаций Саратовской области на 1 октября 2020 составляет 294,8 млн рублей, из них более 215 млн рублей — это просроченная задолженность. С полным перечнем управляющих организаций, у которых имеются долги за услугу по обращению с ТКО, можно ознакомиться по ссылке.

В Регоператоре напомнили, что взыскание задолженности через суд грозит неплательщикам не только необходимостью оплачивать пени и судебные издержки, но и вероятностью ареста банковских счетов и имущества. Кроме того, существующее законодательство позволяет привлекать учредителей организаций к субсидиарной ответственности.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Регоператора по единому бесплатному телефону 8-800-222-64-90 или в call-центр «СарРЦ» по телефону: 8 (8452) 39-07-17.

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