В Саратовской области осенью две тысячи новобранцев хотят призвать в армию

Саратовским призывникам обеспечат безопасный путь в армию
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Саратовской области идет осенний призыв в армию.
Как сообщили в военном комиссариате региона, он начался 1 октября. Осенью 2020 года в армию хотят отправить около двух тысяч новобранцев.
По словам военного комиссара Саратовской области генерал-майора Андрея Старкова, все мероприятия проходят с учетом опыта весеннего призыва и коронавируса.
Призывные пункты и сборный обеспечили масками, экспресс-тестами, а также приборами для кварцевания помещений и средствами для дезинфекции.
При перевозке новобранцев используется продезинфицированный транспорт. В сборном пункте обработка проходит два раза в сутки, ее выполняют войска РХБ защиты и специальная техника.
В призывные комиссии парни прибывают в строгом соответствии с графиком. Это исключает лишние перемещения в общественном транспорте и помогает избежать скученности.
После прохождения барьерного контроля призывники сдадут экспресс-тест на коронавирус и лишь после отрицательного результата пройдут медосмотр и психологический отбор.
Перед отправкой в войска, кроме карт и довольствия, юным защитникам Родины выдадут перчатки и маски, а в поездах их повезут в отдельных прицепных вагонах, чтобы не было контакта с отдельными людьми.
Две первые команды саратовских призывников 21 октября уже направились в Воздушно-космические силы и Войска национальной гвардии.
Граждане могут получить информацию об осеннем призыве по телефону горячей линии 8-987-365-23-00 с 10:00 до 12:00 ежедневно.
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