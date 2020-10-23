В Саратовской области осенью две тысячи новобранцев хотят призвать в армию

Саратовским призывникам обеспечат безопасный путь в армию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области идет осенний призыв в армию.

Как сообщили в военном комиссариате региона, он начался 1 октября. Осенью 2020 года в армию хотят отправить около двух тысяч новобранцев.

По словам военного комиссара Саратовской области генерал-майора Андрея Старкова, все мероприятия проходят с учетом опыта весеннего призыва и коронавируса.

Призывные пункты и сборный обеспечили масками, экспресс-тестами, а также приборами для кварцевания помещений и средствами для дезинфекции.

При перевозке новобранцев используется продезинфицированный транспорт. В сборном пункте обработка проходит два раза в сутки, ее выполняют войска РХБ защиты и специальная техника.

В призывные комиссии парни прибывают в строгом соответствии с графиком. Это исключает лишние перемещения в общественном транспорте и помогает избежать скученности.

После прохождения барьерного контроля призывники сдадут экспресс-тест на коронавирус и лишь после отрицательного результата пройдут медосмотр и психологический отбор.

Перед отправкой в войска, кроме карт и довольствия, юным защитникам Родины выдадут перчатки и маски, а в поездах их повезут в отдельных прицепных вагонах, чтобы не было контакта с отдельными людьми.

Две первые команды саратовских призывников 21 октября уже направились в Воздушно-космические силы и Войска национальной гвардии.

Граждане могут получить информацию об осеннем призыве по телефону горячей линии 8-987-365-23-00 с 10:00 до 12:00 ежедневно.

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