Фермера в Ртищевском районе заставили избавляться от сорняков

В Саратовской области инспекторы Россельхознадзора обнаружили заросший сорняками участок сельхозземли.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, земля находится в Макаровском МО Ртищевского района.

Установлено, что фермер не использовал участок в работе, что привело к зарастанию на площади 126 гектаров.

Главе КФХ выдано предписание об устранении требований закона. В октябре инспекторы вновь проверили участок, выявлено, что земля вспахана, сорняков нет, созданы условия для культурных растений.

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