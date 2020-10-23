Фермера в Ртищевском районе заставили избавляться от сорняков

В Саратовской области инспекторы Россельхознадзора обнаружили заросший сорняками участок сельхозземли.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, земля находится в Макаровском МО Ртищевского района.
Установлено, что фермер не использовал участок в работе, что привело к зарастанию на площади 126 гектаров.
Главе КФХ выдано предписание об устранении требований закона. В октябре инспекторы вновь проверили участок, выявлено, что земля вспахана, сорняков нет, созданы условия для культурных растений.
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