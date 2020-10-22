Бусаргин призвал Минздрав рассказывать людям, где и какие лекарства есть в аптеках

Сегодня, 22 октября, на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Саратовской области подняли тему лекарств в аптеках и их дефицита.

Замминистра здравоохранения региона Асят Выкова рассказала, что они провели мониторинг аптек. Лекарства в них появились, и министерство представило в правительство адреса, куда они поступили.

- С учетом проверки аптек и завоза медикаментов нужно ставить в известность, где и какие медикаменты у нас находятся, чтобы люди знали, куда им идти, — заявил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Выкова отметила, что разместит адреса и наличие препаратов на сайте Минздрава.

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