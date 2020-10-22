Роспотребнадзор нашел в Саратове некачественный хлеб

Было изъято 10 килограммов хлеба Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области Роспотребнадзор выявил некачественный хлеб.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, за девять месяцев было проверено 768 партий хлебобулочных изделий на гигиенические нормативы.

Из них требованиям не соответствовали 3,6%.

Во время проверок из оборота было изъято три партии хлебной и кондитерской продукции общим весом 10 кг. Эти изделия были просрочены, показали неудовлетворительные результаты во время лабораторных исследований или оказались неправильно маркированы.

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