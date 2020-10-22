Роспотребнадзор нашел в Саратове некачественный хлеб

Было изъято 10 килограммов хлеба
Фото: Екатерина Семенова
В Саратовской области Роспотребнадзор выявил некачественный хлеб.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, за девять месяцев было проверено 768 партий хлебобулочных изделий на гигиенические нормативы.
Из них требованиям не соответствовали 3,6%.
Во время проверок из оборота было изъято три партии хлебной и кондитерской продукции общим весом 10 кг. Эти изделия были просрочены, показали неудовлетворительные результаты во время лабораторных исследований или оказались неправильно маркированы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.