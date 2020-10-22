В Саратове из-за коронавируса опять моют улицы с хлоркой

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В Саратове в целях защиты от коронавируса вновь начали обрабатывать хлоркой улицы, тротуары, лавочки и другие места массового скопления людей.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, дезинфицируют несколько десятков остановок, вечером, когда там нет скопления граждан.

Мероприятия идут и в домах — каждый день обрабатывают подъезды, входные группы и лифты порядка 400 зданий. Влажную уборку с антисептиками проводят раз в неделю.

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