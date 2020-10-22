В Саратове из горящего Сбербанка эвакуировали 20 человек

В Саратове сегодня, 22 октября, загорелся чердак Сбербанка.
- Вызов прошел в 14:05 по адресу: Мурманский проезд, 1. Случился пожар на чердаке одноэтажного здания ПАО «Сбербанк», — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.
Специалисты банка эвакуировали 20 человек. Никто не пострадал.
Четыре пожарных расчета локализовали возгорание на площади 2 кв. м.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.