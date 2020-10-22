В Иволгино активисты нашли нарушение масочного режима в алкомаркете

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В Саратове общественники, прокуратура и полиция провели рейд по питейным заведениям.

Как сообщили «КП-Саратов» в «Молодой гвардии», активисты побывали в микрорайоне «Иволгино». Мероприятие было организовано по поручению депутата Госдумы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Панкова.

Там местные жители возмущены постоянными пьяными дебошами в частном секторе и ранее обращались к Николаю Панкову за поддержкой в борьбе с негативным социальным явлением.

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При этом, по словам жителей, ряд заведений игнорируют запрет на продажу алкоголя после десяти вечера. Также есть случаи торговли спиртным в продуктовых ларьках, хотя во время рейда возле одного из них это зафиксировать не удалось.

Зато в другом магазине — алкомаркете, участники рейда обнаружили нарушение сотрудником масочного режима. Теперь заведение могут оштрафовать на крупную сумму.

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- К секретарю регионального отделения «Единой России», депутату Государственной Думы Николаю Панкову обратились жители микрорайона Иволгино с просьбой проверить питейные заведения, нарушающие законодательство, и магазины, нелегально торгующие запрещённой продукцией. По его поручению был организован мониторинг, в ходе которого мы проверили три алкомаркета, изучили всю необходимую документацию, а также выявили административное нарушение. Отмечу, что Николай Васильевич всегда уделяет особое внимание людям, которые нуждаются в помощи и никогда не оставляет проблему нерешённой. Сейчас ситуация в Иволгино находится на контроле депутата Государственной Думы, а мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы пресечь нарушение законодательства, — отметил лидер саратовских молодогвардейцев Андрей Капитонов.

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