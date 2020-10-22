С дистанционного обучения из-за коронавируса вышли 13 классов в Саратовской области

В Саратовской области сегодня, 22 октября, ребята из 13 ранее закрытых классов из-за коронавируса вернулись за парты.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, знания онлайн получают ученики 44 классов в 27 школах. Новая инфекция выявлена у 12 педагогов и 30 школьников.

Полностью перешли на дистанционное обучение: школа №3 Аркадака, школа в Куриловке и филиал школы Букатовки в селе Кошели, всего 596 человек.

Закрыты девять групп в семи детсадах региона: по одному в Балаковском и Ровенском районах, два в Энгельсе, три в Саратове. На самоизоляции находятся 128 детей.

На дистанционном обучении находятся 67 человек из трех групп Саратовского техникума электроники и машиностроения и Новоузенского агротехнологического техникума. Заболело по одному студенту и педагогу.

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