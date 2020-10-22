Московские мошенники оставили пенсионерку из Саратова без 235 тыс. рублей

Жительница Саратова стала жертвой мошенников из-за желания обезопасить свои средства. Об этом сообщили в городском УМВД.

Ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что сотрудники организации могут оформить кредит и забрать деньги 80-летней жительницы Волжского района.

Чтобы этого не произошло, нужно перенаправить их в специальную ячейку. Не прекращая беседовать с мошенником, она пошла в банк и перевела со своего счета на указанный счет 235 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что потерпевшей звонили с номеров, зарегистрированных в Москве.

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