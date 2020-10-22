В Аркадаке мужчина с разбитой головой скончался в карете «скорой помощи»

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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Вечером 21 октября бригада «скорой помощи» госпитализировала мужчину, который находился на улице у одного из магазинов на улице Льва Толстого в Аркадаке. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
По пути в больницу он скончался.
Организована доследственная проверка, следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. У погибшего была травмирована голова.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины.
По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.
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