Подросток из Энгельса так сильно хотел доехать к своей девушке в Пугачев, что угнал машину

В Энгельсе Саратовской области задержаны двое 15-летних местных жителей.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их подозревают в угоне.
По версии следствия, вечером 18 августа подростки собрались из Энгельса в Пугачев, где живет девушка одного из них. Добравшись автостопом до Балакова, юноши застряли — дальше их никто не вез. Тогда они решили угнать авто. На улице Минская парни присмотрели автомобиль ВАЗ-21061, взломали дверцы, соединили провода в замке зажигания и отправились в путь.
Однако он оказался недолгим. На улице Вокзальная их заметил экипаж ППС — у «шестерки» были выключены фары. Полицейские потребовали остановиться, а когда юные угонщики их проигнорировали, бросились в погоню. Машину удалось затормозить. Один из мальчиков кинулся бежать, но его поймали.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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