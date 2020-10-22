В Саратове убийцу друга посадили на 9,5 лет

В Заводском районе Саратова вынесен приговор 28-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве своего приятеля.

Вечером 21 июня он распивал спиртное вместе с 38-летним другом и его сожительницей у них дома на 2-м Свирском проезде. Во время ссоры младший из мужчин выхватил нож и несколько раз ударил оппонента в голову, шею и грудь. Когда тот упал, злоумышленник сбежал.

Он явился к своему брату и рассказал о трагедии. Вместе они вернулись на место преступления, где уже работали медики. Но к тому времени потерпевший скончался от многочисленных повреждений внутренних органов и обильной потери крови.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Суд отправил его в колонию строгого режима на девять лет и шесть месяцев.

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