В центре Саратова водительница BMW пострадала в ДТП с Kalina

Фото городской Госавтоинспекции

В центре Саратова сегодня вечером, 21 октября, столкнулись BMW и Lada Kalina.

Фото городской Госавтоинспекции

- Авария произошла, по предварительным данным, в 19:15 на перекрестке улиц Григорьева и Некрасова, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

Фото городской Госавтоинспекции

Пострадала 36-летняя женщина за рулем иномарки. Ее госпитализировали в горбольницу №1.

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