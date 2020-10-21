В центре Саратова водительница BMW пострадала в ДТП с Kalina

Фото городской Госавтоинспекции
В центре Саратова сегодня вечером, 21 октября, столкнулись BMW и Lada Kalina.
Фото городской Госавтоинспекции
- Авария произошла, по предварительным данным, в 19:15 на перекрестке улиц Григорьева и Некрасова, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.
Фото городской Госавтоинспекции
Пострадала 36-летняя женщина за рулем иномарки. Ее госпитализировали в горбольницу №1.
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