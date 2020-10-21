В Саратовской области администрация забрала у фермера землю из-за ненапечатанного документа

В Пугачевском районе Саратовской области выданная чиновниками фермеру земля вернулась к ним обратно.

- В 2018 году администрация района и глава крестьянско-фермерского хозяйства заключили договор безвозмездного пользования земельным участком площадью 18,6 гектара для сельскохозяйственного производства, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Однако орган местного самоуправления не опубликовал в печатных изданиях и интернете извещение о предоставлении ИП указанного земельного участка, что повлекло нарушение потенциальных прав неопределенного круга лиц на участие в торгах.

Результаты прокурорской проверки направили в суд, который признал сделку между администрацией и фермером недействительной. Землю вернули муниципалитету.

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