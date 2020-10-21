В новой школе в Энгельсе на детей упала плитка в раздевалке

На детей в раздевалке в школе в Приволжском упала плитка. Фото из соцсети

В недавно построенной школе поселка Приволжский в Энгельсе отвалилась плитка в раздевалке.

В социальных сетях рассказывают, что дети в это время были там. Одной девочке попало по ноге, другой — осколок угодил в руку.

Фото из соцсети

- Также нам сообщили о том, что в бассейне не работает электрокабель теплых полов, из-за этого придется вскрывать весь пол и прокладывать заново, — отметили родители в соцсетях.

По их словам, застройщик через директора попросил детей не рассказывать о произошедшем, чтобы не было лишних слухов.

Обеспокоенные родители отмечают, что так в Саратовской области решаются вопросы, а на детей плевать.

- Взгляните на то, как прекрасно строит социальные объекты застройщик «ПДПСтрой», @obshestvennysovet_ivolgino, возможно, скоро вам предстоит серьезная работа по взаимодействию с данным застройщиком и много-много боли, предупреждаем заранее, — сообщили в соцсети.

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