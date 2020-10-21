В Саратовской области магазин «Гроздь» оштрафовали на 200 тысяч рублей за коронавирусные нарушения

В Аткарске городской суд вчера, 20 октября, оштрафовал ООО «Центр реструктуризации» (магазины «Гроздь») за нарушения в период распространения коронавируса.

- Юридическое лицо нарушало действующие санитарные правила и гигиенические нормативы, не выполняло противоэпидемические мероприятия, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда.

Нарушения выявили в одном из магазинов Аткарска во время внеплановой проверки 9 октября.

ООО выписали административный штраф 200 тыс. рублей. Организация может обжаловать его в течение десяти суток.

Напомним, вчера, 20 октября, на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом глава областного Роспотребнадзора Ольга Кожанова заявила, что по результатам проверок торговых сетей материалы направили в суды. Это предполагает в том числе приостановление деятельности магазинов «Гроздь».

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