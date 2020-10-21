В Энгельсе два человека попали в больницу после ДТП Volkswagen и Lexus

В Энгельсе Саратовской области сегодня, 21 октября, случилось ДТП.

- Около 16:00 на перекрестке Московской и Персидского столкнулись Volkswagen и Lexus, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в больницу доставили водителя и пассажира немецкой иномарки. Обстоятельства аварии выясняются.

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