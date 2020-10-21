Валерий Радаев поручил сдать дорогу к селу Смеловка к 1 ноября

. Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Дорогу к селу Смеловка Энгельсского района и пристани должны построить к 1 ноября.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора Валерия Радаева, такое поручение он дал по время посещения объекта.

Новому министру транспорта и дорожного хозяйства Алексею Петаеву поручено держать вопрос на контроле.

Кроме того, Валерий Радаев осмотрел, как ведется строительство велодороги от Энгельса до Парка покорителей космоса. Ее протяженность составляет 12,7 км. Сейчас рабочие устраивают там земляной профиль. Предусмотрено также несколько мостов и площадки для отдыха.

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