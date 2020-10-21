Волонтеры будут доставлять саратовцам продукты и лекарства

Жители Саратова вновь могут воспользоваться помощью волонтеров.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, волонтеры и общественные организации возобновляют работу по оказанию помощи людям на самоизоляции.

Добровольцы готовы доставлять необходимые товары, лекарства и продукты первой необходимости.

Горожане могут оставлять заявки по телефонам: 39-24-13, 39-23-13.

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