В Саратове задержан торговец оружием по интернету

Парень решил продать кастет через интернет Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Саратове парень попался на продаже кастета через интернет.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, теперь ему грозит до двух лет лишения свободы, а также штраф.

По версии следствия, подозреваемый купил кастет, когда ему было 12 лет. В то время, шесть лет назад, он гостил в одном из южных городов. За кастет мальчик отдал 500 рублей.

- По словам молодого человека, с холодным оружием в кармане он чувствовал себя увереннее на ночных улицах, — рассказали в полиции.

Однако впоследствии у него начались проблемы с законом и в 2016 году юноша получил условный срок за грабеж. После этого он осознал, что не может позволить себе прогулки с холодным оружием, ведь это влечет новое уголовное дело.

Тем не менее парню было жалко просто выкинуть кастет. Поэтому он выставил его на продажу за 1,2 тыс. рублей. Так полиции удалось выйти на торговца оружием и задержать его с поличным во время сделки.

Возбуждено уголовное дело.

- Если бы подозреваемый сдал полицейским холодное оружие добровольно, проявив тем самым гражданскую сознательность, то уголовная ответственность ему бы не грозила. Более того, за некоторые виды добровольно сданного оружия и боеприпасов, предусмотрено денежное вознаграждение, — отметили в ГУ МВД региона,

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