В Саратовской области приостановили незаконный вывоз крупной партии зерна в Казахстан

Пограничники и сотрудники Россельхознадзора не дали незаконно вывезти из Саратовской области крупные партии зерна в Казахстан.

- За девять месяцев 2020 года были задержаны 11 машин, которые пытались вывезти в соседнюю республику партии общим весом 191 тонна, — сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре.

Всего хотели вывезти пять партий подсолнечника – 83,5 тонны, четыре — пшеницы, 80 тонн, и по одной партии — нута, 22 тонны, и сафлора, 5,5 тонны.

У продукции не было фитосанитарных сертификатов.

Вывоз запретили, а перевозчиков привлекли к административной ответственности. Также хозяйствующие субъекты теперь проверит налоговая на предмет уплаты.

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