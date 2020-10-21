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Саратовские общественники назвали работу власти по сохранению памятников неэффективной

Депутаты не понимают, зачем общественникам защищать памятники архитектуры
Константин Панфилов
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Вопрос учреждения при областной думе градозащитного совета рассмотрели 21 октября на заседании комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике.

Общественники отметили, что предстоит работа точечная, но эффективная.

- Город уничтожается уже на протяжении 20 лет. Профильные структуры не могут следить за памятниками. Общественники объединились и с помощью соцсетей и СМИ удалось ситуацию переломить. Совет не требует финансовых вливаний. Мы способны обратить внимание депутатов на проблемы, - отметил общественник Алексей Голицын.

- Зачем вам это надо? – поинтересовались депутаты.

- Мы оцениваем деятельность власти по сохранению памятников как неэффективную. Дом Яхимовича - министерство ЖКХ уже 4 года не может вопрос решить. Эти органы с других регионах существуют. Они предотвратили массу сносов. Если мы сохраним хотя бы один дом, уже для этого стоит создавать совет, - отметили общественники.

Вице-спикер Ольга Болякина отметила, что Саратов уникальный город и здесь много памятников, которые необходимо сохранить, поэтому совет как совещательная и диалоговая площадка необходим.

Общественники рассказали, что много исторических домов сейчас разрушаются, а некоторые даже внесены в списки на снос. В связи с застройкой территорий также стоит обогатить внимание на сохранение ряда объектов, например дом Дьякова - старейшее здание города, которое находится в районе набережной.

Участники заседания отметили, что создание совета – этот попытка изменить ситуацию в лучшую сторону.

Проект постановления об учреждении градозащитного совета решили вынести на очередное заседание областной думы.

Культура