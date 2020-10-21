В Саратове и области мошенники лишили граждан более 200 тысяч рублей

Мошенники продолжают наживаться на доверчивых жителях Саратова и области.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД, очередной жертвой стала 31-летняя жительница Фрунзенского района.

Она нашла на сайте объявление о продаже цифрового пианино за 22 тыс. рублей. Владелец устройства предложил сначала оплатить товар и прислал ссылку для заключения «безопасной сделки». Перейдя по ней, женщина ввела данные своей банковской карты и лишилась 20,4 тыс. рублей, но музыкального инструмента не дождалась.

После этого гражданка пошла в полицию. Там завели уголовное дело.

В ГУ МВД области рассказали, что также обманом мошенники завладели деньгами 51-летнего жителя Дергачей. Ему позвонил якобы сотрудник банка и предложил установить на смартфон программу, которая убережет от аферистов, пытающихся завладеть его деньгами. Он отметил, что медлить нельзя, и уговорил мужчину. Тот выполнил все действия и получил СМС из банка о списании 189,5 тыс. рублей. По данному факту проводится проверка.

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