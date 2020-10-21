Новый министр осмотрел ремонт дорог под Саратовом

Алексей Петаев Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 21 октября, состоялся выезд на дорогу в поселок Расково, ремонтируемую в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Эта дорога - автоподъезд в поселок от трассы Саратов - Дубки - Новая Липовка протяженностью 2 км.

Дорога под Расково Фото: Ольга Симонова

Ремонтные работы осмотрел недавно назначенный министр транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Петаев.

Подрядчик Александр Епишин рассказал ему, что работы должны окончиться по контракту 30 ноября. Стоимость объекта 32 млн рублей. По словам подрядчика, квадратный метр работ, и земля и песок и асфальт, вышла в чуть более 2,6 тысяч рублей.

Подрядчик обещал закончить дорогу к 30 ноября Фото: Ольга Симонова

Дмитрий Ключников, и.о. главы Расковского МО, рассказал, что по этой дороге ходит пригородный автобус, соединяющий Расково с Саратовом, и школьный маршрут. Едут в школу и из других поселков, например, из Зоринского. Всего в Расково живут 1,5 тысячи человек.

Министр назвал ремонт автоподьезда качественным.