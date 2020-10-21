Убийцу и вору из Балашова отправили в колонию на 10,5 лет

В Балашове Саратовской области местного жителя признали виновным в убийстве и краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 38-летний мужчина ранее уже был судим.

Вечером 23 мая 2020 года он был в гостях у 61-летнего жителя дома на улице Рабочая. Они распивали алкоголь и попутно флиртовали с 30-летней женщиной, которая также участвовала в застолье.

Вечеринка перемежалась ссорами и примирениями, и младший из мужчин не мог успокоиться. Около трех ночи он взял нож и трижды ударил хозяина в шею. Тот скончался, а злоумышленник забрал даму и ушел.

Впрочем, женщину мучила совесть, поэтому она рассказала о произошедшем родственнице, а та сообщила в полицию и вызвала скорую помощь.

Это было не единственное преступление мужчины. Днем 12 апреля он украл с прилавка в торговом центре на улице Энтузиастов рюкзак и принтер. Сумма ущерба превысила 8,8 тыс. рублей. Несмотря на то, что при выходе сработала сигнализация, мужчину не задержали. Продавцы бросились за ним в погоню лишь после того, как проверили записи камер наблюдения. Злоумышленник не стал сопротивляться и все отдал, но заявление в полицию на него поступило.

В суде гражданин не отрицал кражу и нападение на собутыльника, но заявил, что убивать не хотел. Тем не менее, его отправили в колонию строгого режима на 10,5 лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.