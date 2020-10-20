Радаев заявил о сумбуре и волоките в управленческом звене здравоохранения

На заседании координационного совета 20 октября губернатор Радаев заявил, что властям приходится постоянно оправдываться перед пациентами и надзорными органами за сумбур и волокиту в управленческом звене.

- Я сейчас проезжал мимо перинатального и увидел кавалькаду скорых помощей. В Аткарском районе заболели врачи и там по одному человеку на вызовы. Мы сейчас должны работать по нестандартным подходам. Главное — сумбур и волокита прежде всего управленческого звена, а не тех, кто лечит. Поэтому система маршрутизации должна быть отточена под каждый сигнал. Вот этого нет. А есть волокита. У людей букеты заболеваний, поэтому в этой ситуации любое промедление мы понимаем к чему можем привести. Просил бы первого замминистра Шувалова, зампреда Седову и председателя правительства Романа Бусаргина рассмотреть эту тему, поддержать оперативность управленческих решений.

Нам надо дать людям к можно большую коммуникацию и обратную связь. Прошу с пониманием к этому отнестись. Иначе мы просто будем каждый день оправдываться перед пациентом, перед контрольно-надзорными структурами. Волокиту проявляют - спрашивайте с управленцев, - поручил Радаев.