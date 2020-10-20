Валерий Радаев будет лично посещать поликлиники для проверок очередей

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил Минздраву организовать логистику для перераспределения потоков пациентов в поликлиниках.
Как заявил глава региона на заседании координационного совета 20 октября, на это дается три дня. Лично докладывать о результатах будет зампред Ирина Седова.
- В ближайшие время буду сам посещать поликлиники и проверять, как исполняется поставленная задача, — заявил Радаев.
Тема возникла в связи с многочисленными жалобами жителей на очереди в поликлиниках.
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