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Валерий Радаев будет лично посещать поликлиники для проверок очередей

Губернатор поручил решить проблему за три дня
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил Минздраву организовать логистику для перераспределения потоков пациентов в поликлиниках.

Как заявил глава региона на заседании координационного совета 20 октября, на это дается три дня. Лично докладывать о результатах будет зампред Ирина Седова.

- В ближайшие время буду сам посещать поликлиники и проверять, как исполняется поставленная задача, — заявил Радаев.

Тема возникла в связи с многочисленными жалобами жителей на очереди в поликлиниках.

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